Putin é “um paranóico louco e raivoso”

Apesar de não ter sido com surpresa que recebeu a notícia do ataque da Rússia à Ucrânia, ainda assim Sveta Azernikova, cidadã russa a residir na Madeira, recebeu em choque a confirmação que havia rebentado a guerra. Não esconde por isso a vergonha que sente pelo seu país nem o ódio que ‘nutre’ pelo presidente Putin.

“Surpreendida, não, mas com horror, em choque, com vergonha pelo meu país e pelo meu povo, e com ódio pelo presidente Putin”, expressou esta tarde ao DIÁRIO. Também “com dor e medo pelos meus amigos e familiares na Ucrânia”, manifestou a cidadã natural da Rússia, que é também a presidente da ART.M (Associação Cultural e Artística da Madeira).

Sobre o que possa vir a acontecer, não sabe. “Não sou analista”, mas confessa que “até recentemente era optimista e acreditava na justiça”. Valores que são agora postos em causa pelo “poder estúpido e pela propaganda do medo e de ódio” face ao que considera ser o desejo de Putin “permanecer na história como um político duro. Para Putin, a vida não vale nada. Ele matou, matou russos, agora ele está matando ucranianos. Não há lei para ele”, lamenta.

Teme por isso pelas consequências que esta guerra possa vir a resultar. “O que um paranóico louco e raivoso pode fazer? Ele não está pronto para parar”, conclui a revoltada Sveta Azernikova. Em sinal de solidariedade com a Ucrânia, colocou a bandeira deste país na foto do perfil na página pessoal na rede social Facebook e publicou 'Russia shame' (Rússia vergonha) sobre um fundo vermelho.