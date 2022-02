Partido Socialista Unido da Venezuela diz que Rússia tem direito a defender a sua posição e território

O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, partido no poder) defendeu hoje que a Rússia tem direito a defender "a sua posição e território", em torno às tensões internacionais perante uma possível ofensiva militar russa na Ucrânia.

"A Rússia tem todo o direito de defender a sua posição e o seu território. A Rússia realiza umas manobras com a Bielorrússia e dá-lhes (aos EUA e à Europa) taquicardia. É compreensível porque essa gente está habituada a fazer o que querem no mundo", disse o vice-presidente do PSUV.

Diosdado Cabello, que é tido como o segundo homem mais forte do chavismo, depois de Nicolás Maduro, falava durante uma conferência de imprensa sobre o início do processo de candidaturas de delegados para o V Congresso do PSUV e IV Congresso da Juventude do PSUV.

"Quando países como a Rússia, a China, a República Popular da Coreia e outros países, lhes fazem frente, recorrem a estas coisas", frisou o político venezuelano.

Diosdado Cabello começou explicando que "todos conhecemos os antecedentes do imperialismo norte-americano" e dos seus "falsos positivos" (coisas que parecem ser o que não são), como "as armas nucleares no Iraque e os grupos de Síria".

"Como têm inventado contra a Cuba, contra a Venezuela e a Líbia, que passou de ser o país mais próspero da África a estar convertido em um território destruído e dividido em não sei quantos pedaços", disse o político.

"É os EUA exportando a sua democracia, a liberdade da senhora que têm nessa estátua", disse referindo á Estátua da Liberdade em Nova Iorque.

Segundo Diosdado Cabello "a Ucrânia está invadida desde há muito tempo. A Ucrânia foi invadida pelos Estados Unidos e pela União Europeia desde há muito tempo. Não é só agora, é já há muito tempo".

O político venezuelano questionou "quem está atacando povoações na Ucrânia e para onde estão fugindo os ucranianos".

"Estão fugindo, refugiando-se na má Rússia, que segundo eles está massacrando na Ucrânia", sublinhou.

Cabello explicou ainda que os EUA "agem dessa forma, pelo que não devemos ficar surpreendidos".

"A posição da Venezuela é sempre a mesma. Não interferimos nos assuntos internos de ninguém. A Rússia e a Venezuela são (países, Governos) amigos. O Presidente Nicolás Maduro é amigo do Presidente (Vladimir) Putin e estão em constante comunicação", disse o político recordando que recentemente esteve de visita em Caracas uma delegação russa.

Diosdado Cabello sublinhou ainda que "essa é a posição" da Venezuela.

"Não nos metemos nos assuntos internos de ninguém para que não se metam nos nossos assuntos internos. Somos livres de ter relações comerciais, diplomáticas, militares, culturais e desportivas com qualquer país do mundo, com qualquer país do mundo", disse.

Segundo o vice-presidente do PSUV atacar a Venezuela converteu-se numa moda que faz parte da campanha eleitoral de políticos de outros países.

"Caracas vez que há eleições, nalguns países começam todos a dizer não votes por este (candidato) para que (o país) não se converta se em outra Venezuela (...) é muito difícil converter-se numa outra Venezuela, porque a Venezuela é única no mundo", disse.

Em 16 de fevereiro último o Governo venezuelano expressou o seu "apoio irrestrito" à Rússia, durante uma reunião da Comissão Intergovernamental de Alto Nível Rússia Venezuela, que teve lugar em Caracas.

"Queremos, em nome do Presidente Nicolás Maduro e do nosso povo, expressar todo o nosso apoio irrestrito ao povo da Rússia, à Federação de Rússia e muito especialmente ao Presidente Vladimir Putín", disse o ministro venezuelano de Petróleo e também vice-presidente de Economia da Venezuela.

Tareck El Aissami sublinhou ainda, sem mencionar o conflito na Ucrânia, que "a Rússia faz parte do novo, é um país, um polo de desenvolvimento emergente no âmbito internacional, uma grande potência de paz, que pôs ao serviço da humanidade o seu desenvolvimento científico, tecnológico, industrial e energético".

Horas depois o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, manifestou apoio à Rússia perante as ameaças de Ocidente e criticou a falta de compreensão da Europa e dos EUA face ao que custou aos russos reconquistar cada palmo do seu território.

"A Rússia conta com todo o apoio da República Bolivariana de Venezuela na luta que está dando para dissipar as ameaças da OTAN [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e do mundo ocidental. A Rússia conta com todo o apoio para dissipar todas as ameaças e para que continue a ser um território de paz", disse.