CINM cresce pelo sexto ano consecutivo

A SDM considera a subida global de 5% das empresas licenciadas em 2021 uma “extraordinária resiliência”, perante a instabilidade que assolou o Centro Internacional de Negócios da Madeira. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 15 de Fevereiro.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para a vitória do Marítimo em Arouca, por 3-0, mesmo jogando com 10 grande parte do segundo tempo. Com este resultado, os 'verde-rubros' sobem ao oitavo lugar, ultrapassando o Portimonense.

Igualmente em destaque esta terça-feira, a venda de automóveis, que acelerou com a pandemia. Mais de 3 mil veículos ligeiros foram comercializados no último ano, uma subida de 28%.

Saiba também que nove crianças são diagnosticadas com cancro por ano. No Dia Mundial do Cancro Infantil, médica pede aos pais que deixem os miúdos serem felizes e que não procurem sintomas.

A 'fechar' a primeira de hoje a Festa da Anona, que sofre os efeitos da covid e da fraca produção. O certame do Faial decorrerá em formato digital, pelo que a retoma dos eventos populares fica adiada para Abril, com o limão na freguesia da Ilha.

