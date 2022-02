"Não existem evidências de seca" na Madeira

Muito se tem falado sobre a seca extrema em Portugal continental. Aliás, segundo um relatório divulgado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o país assistiu a "um agravamento muito significativo da situação de seca meteorológica".

Até ao final do mês de Janeiro, 54% do território português apresentava índices de seca moderada, 34% seca severa, 11% seca extrema e 1% seca fraca. Já a Madeira captou menos 30% de água relativamente àquilo que se pode considerar normal, uma situação que não inspira preocupações atendendo às palavras da secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

Susana Prada espera ter as lagoas cheias até Maio.

A actual situação hidrológica no arquipélago da Madeira não é idêntica àquela que se verifica em Portugal continental. Susana Prada

Em declarações à TSF-Madeira, a governante diz que "para já não existem evidências de seca e, apesar do ano hidrológico estar até ao momento cerca de 30% abaixo do normal, isto não significa que nos próximos meses não venha a chover o suficiente para recuperar e equilibrar".

Além disso, Susana Prada olha para as lagoas da Madeira e vinca que “da maneira como as reservas de água em altitude estão a evoluir” a expectativa é “tê-las cheias no início do período de rega”, isto é, “em Maio”. O que quer dizer que os próximos três meses deverão ser suficientes para compensar as perdas.