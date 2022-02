Autoridades espanholas resgatam 68 pessoas ao largo das Ilhas Canárias

O Salvamento Marítimo de Espanha resgatou na quarta-feira 68 migrantes de um barco com origem do norte de África, a cerca de 60 quilómetros da ilha de Gran Canaria.

Segundo explicou à agência EFE o porta-voz do Salvamento Marítimo, o navio Guardamar Polimnia, que resgatou os 68 imigrantes, dirigia-se ainda, na noite de quarta-feira, ao encontro de uma outra embarcação, localizada a mais 100 quilómetros a sul do primeiro barco.

As duas embarcações foram detetadas pelo avião Sasemar 101, na sequência das operações de busca realizadas durante toda a tarde ao sul de Gran Canaria, aproximadamente entre El Aaiún e Bojador, que resultaram de um alerta para a saída de barcos com imigrantes do Saara.

O primeiro barco, com 62 homens e seis mulheres, foi intercetado pelo navio Guardamar Polimnia por volta das 18:00.

Quase em simultâneo com esta operação, o avião avistou uma segunda embarcação, a cerca de 160 quilómetros a sul de Maspalomas.

A mesma fonte explicou que o navio ainda levaria algumas horas a chegar à posição da embarcação, sendo esperado que regresse a Arguineguín, em Gran Canaria, ao início da madrugada de quinta-feira.