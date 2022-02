"Só espero que não seja aquilo que estou a prever”

Miguel Albuquerque não antevê que alguma figura do PSD-M avance para a liderança do PSD nacional: “Na Madeira não tenho conhecimento”, atirou em resposta, de qualquer modo o líder dos social-democratas prevê que em território continental surjam um “conjunto de candidatos” para disputar a presidência que será exercida num quadro político “muito difícil” justamente pelo facto dos social-democratas terem pela frente quatro anos de liderança governamental sob a égide de António Costa que obteve uma maioria parlamentar.

Nesse cenário o presidente da Comissão Política do PSD-M espera que a política dos socialistas “não seja aquilo que estou a prever”, referindo-se ou lembrando os "antecedentes das maiorias absolutas do PS”, nomeadamente com José Sócrates, antigo primeiro-ministro e acusado de ter sido responsável por uma governação desastrosa, de pré-falência do país, ao ponto de ter pedido uma intervenção da ‘troika’ termo formado pela Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário

Palavras que decorreram à margem da visita à empresa Madeira Criativa, situada no parque empresarial da Ribeira Brava.