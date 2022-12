Lisboa sob aviso vermelho para a chuva regista inundações

São várias as zonas da capital portuguesa que se deparam com inundações devido à forte precipitação que se tem feito sentir no início da noite desta quarta-feira, quando Lisboa se encontra sob aviso vermelho para a chuva.

Alguns canais de televisão nacionais têm acompanhado a situação no terreno e dão conta de situações complicadas em Algés e em Alcântara, com várias viaturas em dificuldade devido à formação de lençóis de água nas estradas ou inundações.

Sapadores de Lisboa pedem às pessoas para não saírem de casa devido ao mau tempo O comandante dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes, pediu hoje aos lisboetas para não saírem de casa devido à formação de lençóis de água na estrada por causa das fortes chuvadas que se fazem sentir na cidade.

Os Sapadores de Lisboa já alertaram a população para estas circunstâncias, pedindo aos lisboetas para não saírem de casa.