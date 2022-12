Sismo de magnitude 5,7 abala ilha de Java, na Indonésia

Um sismo de magnitude 5,7 atingiu ontem a ilha de Java, na Indonésia, onde um outro terramoto fez mais de 330 mortos há duas semanas, sem relatos de vítimas até agora, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o USGS (do inglês United States Geological Survey), o epicentro do terramoto de hoje ocorreu 18 quilómetros a sudeste da cidade de Banjar, no oeste de Java, a uma profundidade de 112,5 quilómetros.

A agência meteorológica indonésia, por sua vez, avaliou em 6,4 a magnitude deste sismo, que fez tremer edifícios na capital, Jacarta.

Até ao momento não há relatos de vítimas ou de danos consideráveis.

A 21 de novembro passado, um terramoto de magnitude 5,6 e baixa profundidade, perto da cidade de Cianjur, também no oeste de Java, matou pelo menos 331 pessoas. O sismo destruiu muitos edifícios e causou vários deslizamentos de terra.

Localizada no 'anel de fogo' do Pacífico, onde as placas tectónicas se encontram, a Indonésia é regularmente palco de terramotos e erupções vulcânicas.