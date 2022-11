Sobe para 46 o balanço de mortos em sismo na Indonésia

O número de mortos no terramoto que atingiu hoje a ilha de Java, na Indonésia, subiu para 46, com várias centenas de feridos e dezenas de edifícios danificados.

"Há 46 mortos no hospital regional de Cianjur e cerca de 700 feridos. Muitos ficaram feridos porque foram atingidos no desabamento dos edifícios", disse o chefe da Agência Nacional de Mitigação de Desastres, Suharyanto.

No balanço anterior, tinha sido indicado pelas autoridades indonésias que 20 pessoas haviam morrido no sismo.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que o sismo de magnitude 5,6 na escala de Richter atingiu a região de Cianjur, na província de Java Ocidental, a uma profundidade de 10 quilómetros.

Vários deslizamentos de terra foram relatados em redor de Cianjur. Dezenas de edifícios ficaram danificados, incluindo um internato islâmico, um hospital e outras instalações públicas, disse a Agência.

Informações ainda estão a ser recolhidas sobre a extensão dos danos e no número de vítimas, afirmou o organismo num comunicado.

O terramoto foi sentido fortemente na área metropolitana de Jacarta. Os arranha-céus da capital balançaram e alguns foram evacuados.

"O terremoto foi tão forte. Os meus colegas e eu decidimos sair dos nossos escritórios no nono andar usando as escadas de emergência", disse Vidi Primadhania, um trabalhador que estava no sul de Jacarta.

Os terramotos ocorrem com frequência em todo o arquipélago, mas é incomum que sejam sentidos em Jacarta.

O país de mais de 270 milhões de pessoas é frequentemente atingido por sismos, erupções vulcânicas e 'tsunamis' devido à sua localização no "Anel de Fogo", um arco de vulcões e linhas tectónicas na falha na Bacia do Pacífico.

Em fevereiro, um terramoto de magnitude 6,2 matou pelo menos 25 pessoas e feriu mais de 460 na província de Sumatra Ocidental. Em janeiro de 2021, um sismo de magnitude 6,2 matou mais de 100 pessoas e feriu quase 6.500 na província de Sulawesi Oeste.

Um forte terramoto e 'tsunami' no Oceano Índico em 2004 mataram quase 230.000 pessoas numa dúzia de países, a maioria na Indonésia.