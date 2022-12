Ano de 2022 foi "de decisões difíceis e necessárias" mas fortaleceu soberania russa, diz Putin

O ano de 2022 foi um ano de "decisões difíceis e necessárias" para a Rússia, mas que permitiu ao país "alcançar a plena soberania", afirmou hoje o Presidente russo, Vladimir Putin, numa mensagem de ano novo à população.

"Este foi um ano de decisões difíceis e necessárias, de passos extremamente importantes para alcançar a plena soberania da Rússia e uma poderosa consolidação da nossa sociedade", afirmou Putin num discurso citado pela Efe e durante o qual surgiu acompanhado por elementos militares.

De acordo com o chefe de Estado, este ano "colocou muitas coisas no seu lugar" e distinguiu "a coragem e o heroísmo da traição e da falta de caráter".

"Demonstrou que não há maior força do que o amor pela família e pelos entes queridos, lealdade aos amigos e camaradas de armas e lealdade à própria pátria", sublinhou.

Segundo o líder russo, 2022 "foi um ano de acontecimentos cruciais e fatídicos" que lançou "as bases do futuro comum" do país, algo que é, na sua opinião, "a verdadeira independência".

"É por isso que lutamos hoje. Estamos a defender o nosso povo nos nossos territórios históricos", disse, referindo-se às regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, anexadas pela Rússia em setembro, durante a invasão do país.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus --, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada por Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia -- foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.