Canais SIC passam a integrar plataforma de publicidade segmentada Playce

A Impresa e o Playce estabeleceram uma parceria estratégica para integrar os canais SIC nesta plataforma publicitária, "a única em Portugal que permite aos anunciantes" direcionar a publicidade em televisão consoante o tipo de público, foi hoje divulgado.

Com esta parceria, a SIC, SIC Notícias, SIC Mulher, SIC Radical, SIC Caras e SIC K "juntam-se aos mais de 110 canais de televisão que já aderiram a este formato de publicidade", lê-se no comunicado.

O acordo "permite ampliar o espaço publicitário disponível para comercialização e representa um passo muito importante para que a publicidade em Portugal acompanhe o movimento de inovação em curso a nível mundial".

Com mais de 1.000 campanhas e mais de 300 marcas anunciadas, "o Playce tem registado uma evolução acelerada no último ano, reforçando a importância deste formato para os anunciantes tradicionais e abrindo as portas da publicidade em televisão a novos anunciantes, que passam a ter uma forma mais eficiente de atingir o seu público-alvo".

"A parceria com o grupo Impresa aumenta significativamente o alcance do Playce, o que permite continuar o caminho de valorização da publicidade e contribuir diretamente para o mercado da produção de conteúdos de referência e qualidade em Portugal", afirma o responsável ('head') da Playce, José Pedro Teixeira, citado em comunicado.

O facto de a "plataforma ter trazido para a TV a capacidade de segmentação, só possível até agora nas grandes plataformas de digital, permite aos anunciantes tradicionais aumentar exponencialmente o nível de eficiência das suas campanhas, ao mesmo tempo que as marcas mais pequenas passam a ter acesso à televisão como meio para divulgar os seus produtos e serviços" e "esta parceria demonstra bem a importância do Playce como meio altamente relevante na publicidade em Portugal", remata o responsável.