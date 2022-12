Autoridades francesas resgatam 116 migrantes no Canal da Mancha

As autoridades francesas anunciaram hoje que resgataram 166 migrantes que atravessavam o Canal da Mancha com destino ao Reino Unido em diferentes embarcações precárias, três dias depois de quatro pessoas terem morrido na mesma zona.

Quatro barcos à deriva e em perigo de naufrágio foram resgatados por diferentes meios marítimos franceses.

Dos 166 migrantes, a maioria (135) foi transportada para o porto de Calais e o restante (31) para Boulogne-sur-Mer.

"Esta é uma área particularmente perigosa (Canal da Mancha), especialmente em pleno período de inverno, para embarcações precárias e saturadas", alertou a autoridade marítima de La Mancha e Mar do Norte em comunicado.

As travessias de migrantes de França para o Reino Unido aumentaram nos últimos anos e, de acordo com as autoridades francesas e britânicas, só em 2022 foram intercetadas cerca de 30 mil pessoas.

Entre os inúmeros acidentes trágicos no Canal da Mancha, o último ocorreu há três dias, quando pelo menos quatro pessoas morreram.

Em novembro de 2021, ocorreu o pior incidente em décadas com a morte de 27 migrantes no mar.