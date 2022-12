Sismo de magnitude 5 atinge província do oeste da China

Um sismo de magnitude 5 sacudiu hoje a província chinesa de Qinghai (oeste), sem que até ao momento tenham sido registados danos materiais significativos ou vítimas, informou hoje a agência estatal Xinhua.

O tremor foi registado às 10:47 hora local (08:47 de Lisboa) com epicentro a nove quilómetros de profundidade, segundo o Centro Sismológico de Qinghai.

Segundo o relatório, as áreas dentro de 20 quilómetros do epicentro são pouco povoadas e estão localizadas a 70 quilómetros do município de Xinghai.

O terremoto foi sentido na capital da província, Xining, com uma população de 2,5 milhões.

Os sismos são relativamente comuns na província de Qinghai, que tem uma área semelhante à do Chile, mas tem uma população de apenas 5,9 milhões, tornando-a uma das regiões menos densamente ocupadas da China.

Em janeiro deste ano, a província registou um sismo de magnitude 6,6, sem registo de vítimas, apesar de algumas casas terem sido danificadas.

O sismo também causou o colapso de uma secção de dois metros da Grande Muralha da China, na província vizinha de Gansu.