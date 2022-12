Pelo menos dois mortos e 21 desaparecidos num naufrágio na Republica Democrática do Congo

Pelo menos 21 pessoas estão desaparecidas e duas morreram hoje num naufrágio no Lago Eduardo no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo), disseram líderes da sociedade civil.

"As vítimas são cantores de uma igreja. Afogaram-se nas águas do Lago Eduardo, perto da aldeia de Kyavinyongo", disse à agência Efe Richard Muteba, presidente dos grupos da sociedade civil de Goma, capital da província do Kivu Norte, onde ocorreu o incidente.

De acordo com Muteba, duas pessoas conseguiram sobreviver e foram resgatadas.

O barco afundou-se devido a uma intensa tempestade que surpreendeu os seus passageiros, disse o porta-voz da sociedade civil do Beni, Serge Mulimani.

Mulimani afirmou que os cantores, membros de uma igreja protestante em Kyavinyongo, estavam a caminho da cidade vizinha de Kisaka para "uma missão evangelista".

Uma equipa de resgate está na área, a tentar localizar as pessoas desaparecidas.

Com 2.325 quilómetros quadrados, o Lago Eduardo é um dos maiores espaços aquáticos da região dos Grandes Lagos de África.

Cerca de dois terços da sua área pertencem à RDCongo, enquanto o restante fica no vizinho Uganda.