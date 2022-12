Alex Soares, ex-Marítimo, vai jogar em Angola

O médio português Alexandre Soares, antigo jogador de Moreirense e Marítimo, é o novo reforço do Petro de Luanda, orientado pelo treinador luso Alexandre Santos, anunciou hoje o clube angolano de futebol.

O atleta de 31 anos, que antes esteve ligado ao Volos, da Grécia, deve juntar-se ao grupo de trabalho nos próximos dias em Rio Maior, onde o Petro de Luanda vai realizar um estágio que começa em 4 de janeiro de 2023 e termina no dia 18 do mesmo mês.

Alex Soares, como é conhecido, passou pela Liga de futebol do Chipre, no Omonia, entre 2017 a 2019, tendo também representado o Moreirense e o Marítimo, após formação de base no Benfica, Oeiras e Belenenses, segundo o clube angolano.

O Petro de Luanda lidera o Girabola, com 37 pontos, seguido pelo Wiliete de Benguela, com 31, quando estão disputadas 14 jornadas.