Galp entrega um milhão de refeições ao Banco Alimentar

A Galp vai entregar um milhão de refeições ao Banco Alimentar com a iniciativa "Todos os Passos Contam" pensada para transformar em refeições cada quilómetro percorrido, adiantou a empresa em comunicado.

"Tendo como ambição atingir a marca de um milhão de quilómetros entre 18 de outubro e 18 de dezembro, a campanha suplantou os objetivos na sequência de uma forte mobilização da sociedade e dos parceiros", referiu a Galp, destacando que "a generosidade dos portugueses vai dar origem a um milhão de cabazes destinados a famílias em situação de carência alimentar".

"Apoiada pela Rádio Comercial e pela TVI, a campanha teve a associação da Federação Portuguesa de Futebol em ano de campeonato do mundo", sendo que "a distância percorrida pelos jogadores da Seleção Nacional -- nas cinco partidas que a equipa disputou na competição e no particular com a Nigéria -- foi convertida em 700 cabazes".