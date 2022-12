Cardeal Tolentino Mendonça fala da importância da vida e pede um mundo mais justo

O Cardeal madeirense, Tolentino Mendonça, na homilia da missa de Natal, esta manhã na Sé do Funchal, disse que no presépio cada mulher e cada homem passa a valer mais, porque no presépio ganhamos a consciência daquilo que somos. "Ganhamos a certeza deste amor de Deus que nos acompanha. Ganhamos a escuta deste chamamento que Deus faz a vida de cada ser humano", referiu.

O Cardeal responsável pelo Dicastério da Educação e Cultura da Santa Sé sublinhou outra ideia: "Vivemos uma grande indecisão antropológica. Por detrás de tantas crises, de tantas transformações que hoje nós vivemos. Talvez a crise maior seja a pergunta o que é o homem? O que é o ser humano? Porque é que ele está aqui na terra? Qual o valor de uma vida? Qual é a finalidade? O que é que podemos esperar? O que é que somos chamados a concretizar no tempo? A verdade é que nas nossas sociedades há uma certa hesitação e um certo pessimismo em relação a pessoa humana”.

“Achamos que o ser humano vale pouco. Que uma vida não tem assim tanto valor. E sobretudo, quando uma vida não produz, uma vida quando é mais frágil, mais venerável. Até podemos viver sem ela. Até podemos descartá-la", frisou o Cardeal.

Foi perante uma Sé cheia de fiéis que o Cardeal Tolentino Mendonça deixou a sua mensagem nesta época natalícia: "O Senhor compromete-nos a todos a ser testemunhas e construtores de uma cultura, onde a pessoa humana, desde da sua concessão até a sua morte natural possa de facto valer. E que uma vida tenha de facto o valor sagrado. E que nada de material deste mundo consegue superá-la. A vida é o grande dom. É a partir da vida que surge tudo.”

O responsável do Vaticano pela Cultura e Educação disse aos jornalistas, antes da celebração, que a mensagem do Natal é uma mensagem de esperança. "Jesus nasce para nos ajudar todos a renascer e a encontrar um sentido para a nossa própria vida".

"E neste tempo em que nós vivemos. Um tempo que levanta tantos desafios podemos pensar na guerra na recuperação pós-pandemia em tantas mudanças de civilização que está a acontecer. O nascimento de Jesus é para nós um investimento de confiança na construção de um mundo mais justo ou de um mundo mais humano. Onde a pessoa humana possa estar colocada no centro, ajudando-nos todos com uma cultura de cuidado, uma cultura de relação não deixando ninguém para trás", acrescentou o Cardeal Tolentino Mendonça.

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, no início da cerimonia agradeceu a presença do Cardeal e referiu o facto de nunca esquecer a ilha onde se tornou sacerdote.