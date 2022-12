Zidane ganha força para seleccionador do Brasil

Vários nomes têm sido apontados ao cargo de seleccionador do Brasil. Mas um ganha força. É o de Zinedine Zidane. O treinador fracês está na linha da frente para a sucessão de Tite. O convite, tal seja oficializado, não deixa de ser tentador. O francês L'Equipe observa precisamente isso, através da sua edição de hoje. Ao contrário daquilo que tem sido tradição, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pretente um treinador estrangeiro, livre no mercado e experiente. Zidane encaixa nesse perfil.

Abel Ferreira foi um dos nomes falados. Também Jorge Jesus e o próprio José Mourinho, que é o preferido para a selecção portuguesa. Mas todos estão ligados contratualmente ao respectivo clube, o que não se encquandra na preferência da CBF.

Entre outros nomes apontados estão os seguintes: Marcelo Gallardo, Thomas Tuchel, Mauricio Pochetino, Roberto Martinez ou Rafa Benitez. Todos eles sem clube.

Este é um momento importante para a CBF. O treinador que chegar ao comando técnico da 'canarinha' terá um contrato válido, pelo menos, até ao próximo Campeonato do Mundo, que se realiza em 2026. O jejum vai longo. O penta foi em 2002 e os brasileiro desesperam pelo hexa. Não querem repetir a longa 'travessia no deserto' que separou os título de 1970, ainda com Pelé, e de 1994, com Romário, Bebeto, Dunga e companhia.

Zidane já 'tirou' um título ao Brasil

É verdade. Curiosamente Zidane é um dos responsáveis pelo Brasil ter falhado o título mundial em 1998. O grande responsável. Marcou dois golos na final de Paris (3-0) e condizou a França ao então inédito título de campeão do Mundo. Um jogo que também ficou marcado pela exibição de Ronaldo o 'fenómeno', um dos melhores do planeta na altura. Jogou a final, mas francamente debilitado, num 'momento' nunca verdadeiramente esclarecido. A verdade é que, quase 25 anos depois, Zidane pode assumir o comando da 'canarinha'.