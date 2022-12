Apostador no estrangeiro ganha jackpot de 52 milhões no Euromilhões

Um apostar, no estrangeiro, vai levar para casa quase 52 milhões de euros (51.605.931 euros) , depois de ter acertado na chave vencedora desta terça-feira do concurso 101/2022 do Euromilhões.

O vencedor conseguiu acertar na chave do concurso que contou com os números 1 -11 - 17 - 20 - 27 e as estrelas: 4 e 5.

Com o segundo prémio foram sete os 'premiados', todos fora de Portugal, e que levaram para casa, cada um, uma prenda de Natal de 81.968,43 euros.

Já o terceiro prémio do concurso de hoje foi para nove apostadores, um em Portugal. O prémio monetário é de 14.900,17 euros.