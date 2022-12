Morreu Maxi Jazz, vocalista dos Faithless

'Insomnia’, tema dos anos 90, é intemporal. Sobretudo para uma geração que muito dançou ao som do êxito dos Faithless nas pistas de dança por esse mundo fora. O vocalista era Maxi Jazz. Morreu hoje, aos 65 anos.

Foi, realmente, um dos êxitos mais badalados da década de 90. Lançado em 1995, fez parte do álbum com o mesmo nome. Liderou o top das músicas electrónicas em várias países, inclusivamente no Reino Unido. A banda britânica marcou uma geração, mas não só, já que o tema que imortalizou os Faithless perpetuou-se nas pistas, tal o sucesso que obteve.

Maxi Jazz, nome artístico de Maxwell Fraser, nasceu em Brixton, no sul de Londres, em 1957.

Em Fevereiro de 2013, a conceituada Mixmag escolheu as 50 melhores músicas eléctronicas de todos os tempos. 'Insomnia', dos Faithless, ficou em 5.º lugar.