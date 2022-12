Veja as imagens da tempestade gelada nos Estados Unidos

Cerca de 1.800 voos foram hoje cancelados nos Estados Unidos, devido à tempestade de inverno que assola o país, quando milhões de pessoas tentam reunir-se com as famílias para passar a época festiva.

Este número soma-se aos quase seis mil cancelamentos ocorridos na sexta-feira, segundo o site FlightAware, provocando o desespero entre os utentes dos diversos aeroportos do país.

Além disso, cerca de 1,2 milhão de pessoas continuam sem energia em casa, principalmente nos estados da Carolina do Norte, Tennessee e Maine, segundo o rastreador Power Outage.

O serviço meteorológico nacional norte-americano, o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês), que previu a quadra natalícia mais fria em décadas, informou hoje que fortes nevões e ventos fortes são esperados no centro-oeste e nordeste, bem como baixas temperaturas no centro e leste do país.

De acordo com um relatório divulgado às 15:00 (horário de Lisboa), 3,6 milhões de pessoas continuam em alerta de tempestade de inverno.

Nem os jogos da NFL, principal campeonato do futebol americano escapam à vaga de frio e basta ver, para isso, a fotos dos jogadores, com cobertores.