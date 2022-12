Paris a 'ferro e fogo', veja as imagens dos confrontos

Paris está a viver momentos de grande tensão nesta véspera de Natal. Milhares de manifestantes juntaram ao início da tarde nas principais avenidas da capital francesa, após três pessoas terem sido mortas num centro cultural curdo, num ataque que os promotores do encontro dizem ter sido motivado por motivos raciais.

Os confrontos eclodiram, ao início da tarde de hoje, entre manifestantes e forças policiais à margem da manifestação. De acordo com a AFP, citada pelo Le Monde, foi por volta das 13 horas, uma hora após o início da marcha na Praça da República, que os confrontos começaram.

Algumas dezenas de manifestantes lançaram projécteis contra as forças de segurança, que responderam com gás lacrimogéneo, perante os gritos de "Viva a resistência do povo curdo" .

Entre os manifestantes alguns agitavam bandeiras do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).