Milhares de pessoas já preenchem as ruas do Funchal na Noite do Mercado

“A noite ainda é uma criança”, mas já são diversas as pessoas que circulam na baixa funchalense, neste dia que marca o regresso em força da ‘Noite do Mercado do Funchal’, uma das maiores festas populares da cultura madeirense.

Nas ruas vizinhas ao emblemático edifício do Mercado dos Lavradores, estendendo-se à Avenida do Mar, onde está montado o parque de diversões, e até à Placa Central, onde se encontra o ‘Mercadinho de Natal’, o ambiente de festa e diversão natalícia já se fazem sentir em bom tom, e prometem durar até às altas horas da madrugada.

Nas diversas ruas movimentadas, com a habitual romaria deste dia tão característico, reina a alegria, o convívio e reencontro entre familiares e amigos, sendo notória a felicidade estampada no rosto de todos, que voltam a aproveitar este ‘arraial’ sem qualquer tipo de restrição, devido à pandemia de covid-19.

Com São Pedro a colaborar, proporcionando condições meteorológicas favoráveis à animação, miúdos e graúdos, locais e turistas, vestidos a preceito com os adereços alusivos da época, vão aproveitando esta longa e agradável noite para visitar o Mercado, comprar as frutas e legumes, degustar as típicas iguarias, como a carne de vinho d’alhos e a poncha, ou simplesmente ver as ‘luzinhas’ e decorações ou ouvir os cantares populares, demonstrando assim que “a tradição ainda é o que era”.