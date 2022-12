Indico investe 4,4 milhões de euros em 'startups' de inteligência artificial e protecção dos oceanos

A gestora de fundos de capital de risco Indico anunciou hoje um investimento de 4,4 milhões de euros em cinco 'startups', duas das quais ligadas à inteligência artificial e três à proteção dos oceanos.

"A Indico Capital Partners anunciou formalmente um investimento em cinco 'startups' no valor de 4,4 milhões de euros, elevando o total de empresas aceites em 2022, no Indico Founders Program Powered by Google for Startups, para seis empresas", informou, em comunicado.

O programa Indico Founders foi lançado em 2020 e, este ano, foram seis as empresas selecionadas de entre um 'recorde' de 292 candidaturas até ao momento.

Esta edição do programa conta, pela primeira vez, com a participação de empresas relacionadas com o oceano, sendo que o "fundo dedicado aos oceanos, de ação climática e com 50 milhões de euros para investir é totalmente dedicado ao financiamento de empresas sustentáveis e inovadoras em estágio inicial e ou em expansão nos múltiplos setores da economia azul".

"Todas as seis empresas têm um grande potencial e estamos particularmente felizes por começar a investir em empresas que possam ter um impacto positivo nos oceanos e, portanto, nas mudanças climáticas que enfrentamos", referiu, na mesma nota, o responsável da Indico Stephan Morais.

Os fundos da Indico contam já com mais de 40 milhões de euros aplicados em 34 empresas de carteira, que, em conjunto, angariaram mais de 1.700 milhões de euros de investidores desde 2019.