Mau tempo deixa 83 pessoas desalojadas, indica Protecção Civil

A Proteção Civil indicou hoje, no balanço sobre as consequências do mau tempo, que 83 pessoas ficaram desalojadas na sequência das fortes chuvas de terça-feira.

Num briefing na sua sede, no concelho de Oeiras, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que o concelho de Seixal, no distrito de Setúbal, registou 34 desses desalojados, destacando-se ainda os concelhos de Coruche (Santarém) e Loures (Lisboa).

O comandante nacional da ANEPC, André Fernandes, referiu ainda que o "episódio de precipitação intensa" sentido hoje de manhã causou uma "inundação urbana" em Setúbal, onde estão "operações a decorrer" e "não há registo de vítimas".

Segundo a mesma fonte, neste momento existem "cinco planos municipais de emergência ativos", quatro no distrito de Portalegre e um em Santarém, mantendo-se em estado de alerta amarelo os planos especiais de emergência para as bacias dos rios Tejo e Douro.