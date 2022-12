Turquia anuncia resgate de 260 migrantes no mar Egeu

As autoridades turcas divulgaram esta terça-feira que resgataram cerca de 260 migrantes nas águas do mar Egeu e acusaram a Grécia de ter "empurrado muitos ilegalmente" para as suas águas, para impedir que estes chegassem às costas gregas.

A Guarda Costeira turca indicou que, numa primeira ocorrência, 39 pessoas foram resgatadas num barco insuflável perto da costa de Ayvacik, enquanto outras 54 pessoas foram resgatadas horas depois na mesma área.

Da mesma forma, 88 migrantes irregulares foram resgatados na costa de Mugla, aos quais se somam outros 77 na província de Marmaris, onde também foram detidas duas pessoas por alegadamente pertencerem a uma rede de tráfico de pessoas.

A mesma fonte acrescentou que outras onze pessoas foram resgatadas ao largo de Datca, salientando que todas foram transferidas para o porto e colocadas à disposição das autoridades, de acordo com a agência de notícias estatal turca Anatolia.

A Turquia acusa Atenas de expulsar ilegalmente das suas águas embarcações que chegam desde a costa turca.

A tensão aumentou nos últimos meses na área do Mediterrâneo oriental, à medida que a Grécia e a Turquia estão a aumentar uma disputa marítima sobre a exploração de hidrocarbonetos na região. Ambos os países também estão em desacordo sobre o Chipre.