Morreu o chef Evaristo, dono do Solar dos Presuntos e antigo cozinheiro da selecção nacional

O chef Evaristo, condecorado em fevereiro com o grau de comendador da ordem do mérito empresarial e comercial e antigo cozinheiro da seleção portuguesa de futebol, morreu hoje aos 80 anos, anunciou o estabelecimento de que era proprietário.

"É com enorme tristeza que informamos os nossos amigos de que hoje partiu metade da alma do Solar. Hoje choramos com a alegria de saber que contámos com ele ao nosso lado até ao fim e que uma grande parte do senhor Evaristo ficará para sempre na mesa do canto, a olhar por todos nós. Morreu o Evaristo de Monção, o Evaristo do Solar, o Evaristo da Graça, o Evaristo do Lila. Morreu o Evaristo, um amigo vosso, que viveu para vos servir", lê-se na página do restaurante no Facebook.

As cerimónias fúnebres de Evaristo Cardoso, que há quase cinco décadas fundou o Solar dos Presuntos, decorrerão em Lisboa, na quarta-feira, seguindo depois o corpo para Monção, terra onde nasceu há 80 anos.

Em fevereiro passado, Evaristo Cardoso foi condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o grau de comendador da ordem do mérito empresarial e comercial, pelo seu percursos empreendedor e persistente, ao longo dos anos, no setor da restauração.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reagiu à morte de "um verdadeiro mestre de sabores" e uma "personalidade ímpar da restauração portuguesa e homem ligado ao futebol pela arte da cozinha, mas não só".

"Dedicou duas décadas da sua vida à Seleção Nacional onde se 'estreou' como cozinheiro apenas com 21 anos. Desde então, acompanhou a Equipa das Quinas integrado na comitiva nacional nas deslocações ao estrangeiro, fazendo com que a Seleção nunca deixasse de se sentir em casa", referiu Fernando Gomes, presidente da FPF, em comunicado.