Fundo Europeu apoia 33 projectos para combater desinformação em 21 países

O Fundo Europeu para os Media e Informação (EMIF) divulgou hoje no primeiro encontro anual, organizado na Fundação Calouste Gulbenkian, que já apoiou 33 projectos, em 21 países, em apenas um ano de atividade.

Paolo Cesarini, membro do conselho de administração do EMIF, explicou no encontro internacional sobre desinformação e 'fact-checking' que o projecto tem um plano definido até 2026 que abrange quatro áreas: o impulsionamento de atividades de 'fact-checking' na Europa, investigações multidisciplinares sobre a desinformação, apoio à investigação sobre a literacia dos media e a capacitação dos cidadãos através de literacia dos media e da informação.

Paolo Cesarini reforçou que a "a verificação de factos é uma parte importante da capacitação e, por isso, é um motivo para a Europa estar preocupada".

O encontro anual do EMIF foi uma iniciativa gerida pela Fundação Gulbenkian e pelo Instituto Universitário Europeu que apoia projectos de 'fact-checking', investigação e literacia mediática na Europa.

O evento teve o objetivo de apresentar o balanço do primeiro ano de atividade do EMIF e mostrar trabalho de cinco projectos apoiados: Associação Godinhela -- investigação e desenvolvimento social, Agência France-Presse (AFP), OKO.press, International Press Institute e a Transatlantic Foundation.