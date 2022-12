Portugal destrona a Espanha como o destino europeu número 1 para norte-americanos se mudarem para o exterior em 2022

"Mais e mais americanos pensam mudar-se para o exterior em busca de melhor qualidade de vida, segurança e bom clima, e a Europa tem sido um destino favorito que marca essas pesquisas. Mas um país europeu em particular tem sido muito falado ao longo de 2022 como um destino muito procurado para se viver: Portugal. Então a popularidade de Portugal é tão grande quanto se espera?", questiona o portal My Dolce Casa.

Numa análise aos dados do Google "confirma que Portugal foi o país europeu mais procurado em 2022 por americanos interessados ​​em mudar-se para o estrangeiro . Analisamos o número de pesquisas mensais no Google realizadas nos Estados Unidos que incluíram consultas como 'moving to', 'living in', 'retiring in' e variações das mesmas, para 27 países da União Europeia", refere.

Além disso, acrescenta, "em 2022, Portugal liderou a lista com o maior número de pesquisas mensais, 41.200, após um aumento ano a ano de 30%, destronando assim a Espanha, favorita de longa data, como o país da Europa mais desejado para se viver agora".

Aqui estão os 10 principais países que os aspirantes a expatriados americanos mais pesquisaram em 2022:

Além disso, "Portugal teve a maior percentagem e aumento líquido nas pesquisas do Google em comparação com o ano anterior, quando a Espanha era a líder definitiva, com 35.400 pesquisas mensais em 2021. Requisitos de imigração mais simples e menos rigorosos e impostos mais baixos deram a Portugal uma vantagem sobre a Espanha. Vale a pena notar que Portugal é cerca de cinco vezes menor em tamanho em comparação com a Espanha, o que torna ainda mais impressionante a conquista deste pequeno, mas poderoso país", elogia.

Assim, "com um total combinado de 80.000 pesquisas no Google por mês, os dois principais países dominam o ranking, tornando a Península Ibérica a região mais 'quente' da Europa este ano para os cidadãos americanos que desejam se mudar para o exterior".

As razões para esta mudança

"Grandes eventos ocorridos nos Estados Unidos nos últimos três anos, incluindo a pandemia, grandes decisões políticas, violência armada, aumento dos custos de moradia e a capacidade de trabalhar remotamente estão a motivar os americanos a buscar uma segunda cidadania na Europa", justifica. "Estima-se que 40% dos americanos são elegíveis para a cidadania europeia, de acordo com a Bloomberg, citando dados da consultoria Global RCG".

Por exemplo, "alguns buscam a cidadania por ascendência, que é uma forma popular de obter um passaporte italiano ou irlandês, enquanto os americanos mais ricos estão a usar o visto de investimento (vistos gold) para entrar, obtendo residência e cidadania em países como Portugal e Espanha. Além disso, um dólar americano forte pode se traduzir em dezenas de milhares de dólares em economia se você comprar uma casa na Europa hoje em comparação com três anos atrás", acrescenta.

As buscas por Portugal "aumentaram em 12.500 no ano passado, levando-o ao primeiro lugar, com um total de 41.200 buscas no Google todos os meses. Muitos expatriados americanos que vivem aqui citarão o clima agradável durante todo o ano da Califórnia , o estilo de vida descontraído, a segurança e o caloroso e acolhedor povo português como as principais razões para escolher Portugal como sua casa no exterior", frisa.

Mais, "a disponibilidade de vistos que conferem direitos de residência a cidadãos não comunitários, como o Golden Visa e o visto D7, é certamente outro forte motivo para viver ou reformar-se em Portugal", aponta, sendo que neste particular as autoridades portuguesas deixaram margem para este tipo de investimentos para as regiões insulares como a Madeira e os Açores, bem como para as regiões despovoadas.

"Mas possivelmente o motivo mais convincente de todos é o custo de vida mais baixo em comparação com os Estados Unidos e, particularmente, os preços (ainda) acessíveis das casas. Com um preço médio por metro quadrado atualmente em $ 135, as casas em Portugal são 3-5 vezes mais baratas do que os preços das casas em muitas cidades da Califórnia ou no nordeste dos Estados Unidos", conclui.