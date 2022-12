TAP investe para melhorar o atendimento e serviço ao cliente

A Teleperformance será a responsável global pelo atendimento ao cliente da TAP nas áreas de help desk, contact center, programa Miles&Go e apoio às redes sociais. Além disso, a Teleperformance irá também operar o novo centro de contacto da TAP para apoio a agências de viagens, 24 horas por dia, sete dias por semana, a partir de julho de 2023.

A CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, considera que “este contrato traduz-se num investimento importante da TAP para melhorar o atendimento e o nível do serviço que prestamos aos nossos Clientes e é um passo decisivo para aumentarmos a satisfação dos que confiam em nós para realizar as suas viagens, e um instrumento para a execução da estratégia da TAP, com o objetivo de estabelecer um negócio rentável a partir de 2025, o que não será possível sem melhorar o serviço que prestamos aos nossos Clientes”.

Com este investimento, a TAP pretende atingir elevados níveis de qualidade no Serviço ao Cliente, que lhe permitam ser reconhecida como uma Marca de Atendimento de excelência, aumentando a Satisfação do Cliente.

Com o investimento nos serviços da Teleperformance, a TAP assegura uma estrutura de serviços consolidada em todos os mercados onde está presente e que conta com o contributo estável de 700 trabalhadores, que vão prestar serviço ao Cliente em várias línguas, incluindo português de Portugal, português do Brasil, italiano, francês, inglês e alemão. Mais de 90% dos operadores estarão baseados em Portugal e no Brasil, com sede em Portugal.