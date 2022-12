Mãe de menina morta em Setúbal detida pela PJ

A mãe da menina de três anos morta em junho em Setúbal e um homem foram hoje detidos no âmbito da investigação do homicídio, disse à Lusa fonte policial.

Em comunicado, a polícia de investigação criminal indicou que, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal e no cumprimento de mandados de detenção, foram detidas "duas pessoas suspeitas de estarem relacionadas com a morte de uma criança de três anos de idade, ocorrida no passado mês de junho, na cidade de Setúbal, quando se encontrava aos cuidados da sua suposta 'ama'".

Fonte policial adiantou entretanto à Lusa tratar-se da mãe da menina e de um homem cuja intervenção no caso não especificou.

Segundo o comunicado, os detidos são "um homem e uma mulher, de 28 e 37 anos de idade".

Os suspeitos vão ser presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial.

Este processo tinha já três detidos, que em junho ficaram em prisão preventiva: uma mulher a quem a mãe da criança devia dinheiro, inicialmente identificada como ama, o seu marido e a filha.