Zelensky contra reintegração de atletas russos e bielorrussos

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comunicou ao Presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, a sua "deceção" com as recentes discussões sobre a possível reintegração de atletas russos e bielorrussos em competições internacionais, anunciou hoje a presidência ucraniana.

"Volodymyr Zelensky expressou a sua deceção pela presença do presidente do Comité Olímpico Russo na Cimeira Olímpica de 09 de novembro e pelas discussões sobre a reintegração de atletas russos e bielorrussos em competições internacionais sob uma bandeira neutra", disse a presidência através de uma declaração.

"Desde fevereiro, 184 atletas ucranianos morreram em resultado das ações da Rússia. Não se pode tentar ser neutro quando os fundamentos de uma vida pacífica são destruídos e os valores humanos universais são ignorados", referiu Zelensky, citado na declaração.

O líder criticou o mundo desportivo russo pelo seu "silêncio" desde o início da intervenção militar russa na Ucrânia, a 24 de fevereiro, acrescentando que "o silêncio dos desportistas, treinadores e funcionários apoia a agressão da Rússia".

Para Zelensky, "a Rússia está a utilizar o desporto para fins de propaganda".

"Por conseguinte, a única resposta justa a tais ações é o isolamento completo de um Estado terrorista a nível internacional, especialmente quando se aplica a eventos desportivos internacionais", prossegue a declaração.

O presidente do COI disse na semana passada, em Lausanne, que era necessário "explorar formas" de reintegrar os atletas russos e bielorrussos, que foram banidos das competições internacionais desde o final de fevereiro, devido à invasão russa da Ucrânia.

"Precisamos de explorar formas de ultrapassar este dilema, sobre a participação dos atletas, para voltar aos méritos do desporto e não à interferência política", disse Thomas Bach aos jornalistas.

No final da sua 11ª "Cimeira Olímpica" em Lausanne, que reuniu a organização olímpica e representantes de federações internacionais, atletas e comités olímpicos nacionais e continentais, o COI disse que estava a considerar uma reintegração gradual de atletas russos e bielorrussos em competições desportivas internacionais, que poderiam começar com eventos realizados na Ásia.

O Comité Olímpico e Paraolímpico dos Estados Unidos (USOPC) também expressou o seu apoio à reintegração de atletas russos e bielorrussos sob uma bandeira neutra na corrida para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.