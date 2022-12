Deputado britânico declarado insolvente por dever um milhão de euros às finanças

O deputado conservador Adam Afriyie foi hoje declarado insolvente por um tribunal devido a uma dívida de 1,7 milhões de libras (dois milhões de euros), a maioria às Finanças britânicas, noticiou a estação pública BBC.

A declaração foi feita numa audiência por videoconferência do Tribunal de Empresas e Insolvência, estando a maioria da dívida, um milhão de libras (1,17 milhões de euros), em falta para com a administração fiscal britânica e as restantes 700.000 libras (816.000 euros) ao banco Barclays.

Afriyie, que já tinha anunciado que não pretendia recandidatar-se nas próximas eleições, disse num comunicado que este caso se arrasta há vários anos e resulta de "fracassos empresariais".

"Há já algum tempo que estou a tentar vender a nossa casa e mudar para uma mais pequena, mas o mercado está difícil. É um momento preocupante e vai ser difícil durante algum tempo", afirmou Adam Afriyie, 57 anos, citado pela estação pública britânica.

No entanto, o deputado conservador, há 17 anos no parlamento britânico, prometeu manter-se em funções até às próximas eleições legislativas no Reino Unido, cuja realização está prevista para 2024.