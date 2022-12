Protecção Civil regista 1.463 ocorrências em 12 horas, a maioria no distrito de Lisboa

A Proteção Civil registou desde as 00:00 de hoje 1.463 ocorrências, tendo a maioria ocorrido no distrito de Lisboa e estão relacionadas com inundações, quedas de árvores e deslizamentos de terras.

Num ponto de situação feito pelas 12:30, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC),André Fernandes, deu conta que o distrito de Lisboa registou 848 ocorrências.

Segundo o comando nacional, outros distritos afetados pelo mau tempo são Santarém, Évora, Setúbal e Portalegre.

As 1.463 ocorrências registadas em 12 horas envolveram quase cinco mil operacionais e 1.616 meios terrestres, avançou André Fernandes.

O comandante nacional alertou também para a continuação de chuva forte, que pode ser de trovada, para hoje e quarta-feira, que será acompanhada de vento forte e agitação marítima.