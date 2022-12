Protecção Civil dos Açores registou 34 ocorrências em seis ilhas devido ao mau tempo

A Proteção Civil dos Açores registou 34 ocorrências em seis ilhas até às 18h25 de sábado, devido ao mau tempo, situações sobretudo relacionadas com quedas de árvores, danos de estruturas, inundações de vias e em habitações, derrocadas e transbordos de ribeiras.

Numa nota emitida pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) para ponto de situação das ocorrências provocadas pela passagem da depressão 'Efrain' pelo arquipélago, é referido que, desde as 20h00 de sexta-feira e às 18h25 (17h25 nos Açores) de sábado, "foram registadas 34 ocorrências em seis ilhas (São Miguel, Terceira, Faial, São Jorge, Pico e Flores)".

Segundo a nota, as situações reportadas "estão relacionadas, sobretudo, com quedas de árvores, queda/danos de estruturas, inundações de vias e em habitações, derrocadas e transbordos de ribeiras".

O SRPCBA disse ainda ter a informação de que alguns troços da Avenida do Mar, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, foram encerrados à circulação.

Na Horta, ilha do Faial, também foram fechados, por prevenção, os acessos ao porto da Feteira, ao porto do Varadouro, ao porto do Comprido, assim como o caminho do Castelo de São Sebastião, indica ainda.

De acordo com uma nota divulgada pela Câmara de Ponta Delgada, "devido à forte agitação marítima foi determinado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil o encerramento à circulação na Avenida do Mar e no troço da Avenida Litoral compreendido entre o Clube Naval de Ponta Delgada e a Rotunda de Belém".

A autarquia dá ainda nota da ocorrência, desde as 02h00 de sábado, de "cerca de uma dezena de ocorrências nas freguesias de Arrifes, Capelas, Feteiras, Mosteiros, Relva, Santo António e São Roque", concelho de Ponta Delgada.

"As situações reportadas estão relacionadas, sobretudo, com inundações de vias municipais, habitações e estabelecimentos comerciais, pequenas derrocadas e transbordos de ribeiras. Foram ainda registados danos em viaturas nas freguesias de Arrifes e Capelas", lê-se na mesma nota, onde é assinalado que "a maior parte das ocorrências já foram resolvidas".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou ontem para vermelho o aviso de agitação marítima para as ilhas do grupo Ocidental do arquipélago dos Açores - Flores e Corvo.

As ilhas das Flores e do Corvo estiveram até às 00h00 deste domingo sob aviso vermelho, sendo esperadas ondas de sudoeste com 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 20 metros.