Salário mínimo no Brasil vai subir para 232 euros

O Governo brasileiro decretou, esta segunda-feira, um aumento de 7,42% no salário mínimo para 2023, que a partir de janeiro chegará a 1.302 reais (cerca de 232 euros).

A medida deve ser confirmada por lei e poderá ser revista pelo futuro Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que assume a Presidência em 01 de janeiro e avalia um aumento ainda maior.

Esta é a primeira vez que o Governo de Jair Bolsonaro eleva o salário mínimo acima da inflação, que em novembro acumula um aumento de 5,9% com o período homólogo de 2021.

A Secretaria-Geral da Presidência anunciou que prevê uma inflação de 5,81% no final do ano.

O valor do salário mínimo já foi contemplado no projeto de lei do Orçamento geral, que está a ser debatido no Congresso Nacional.

A equipa de transição chefiada por Lula anunciou que está a estudar propor um aumento do salário mínimo para 1.320 reais (cerca de 235 euros).

Cerca de 35% dos trabalhadores assalariados no Brasil ganham o salário mínimo, o que equivale a 34 milhões de pessoas, segundo dados oficiais.

No entanto, cerca de 40% dos trabalhadores estão na chamada economia paralela e boa parte deles ganha menos de um salário mínimo por mês.