Chuva intensa provoca 36 inundações e quatro desalojados no distrito de Évora

A chuva intensa que caiu hoje no distrito de Évora provocou 36 inundações, até às 11:30, em vias públicas e habitações, tendo deixado quatro pessoas desalojadas no concelho de Estremoz, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que no distrito ocorreram, durante a madrugada e manhã de hoje, 36 inundações, tendo o concelho de Estremoz sido o mais afetado, com 13 destas ocorrências.

As quatro pessoas desalojadas, de acordo com o CDOS, residem no Monte da Balofa, na zona da União das Freguesias do Ameixial (Santa Vitória e São Bento), tendo "a casa chegado a ter um metro e meio de altura".

A casa ficou sem condições de habitabilidade e as quatro pessoas foram realojadas em casa de familiares, acrescentou a mesma fonte.

No distrito de Évora foram ainda registadas cinco quedas de árvores e dois movimentos de massa.