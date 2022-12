Inundações em casas na Amora, Seixal, provocam 17 desalojados

Dezassete pessoas ficaram hoje desalojadas na Amora, no concelho do Seixal, depois de as suas habitações terem sido inundadas na sequência da forte precipitação, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Quatro habitações ficaram inundadas na zona do Muxito, entre a Cruz de Pau e a baixa de Corroios.

O pedido de socorro surgiu às 08:02 e no local estiveram 10 operacionais da corporação de bombeiros mistos de Amora, cujo quartel fica próximo do conjunto habitacional inundado.

Segundo o CDOS, no distrito de Setúbal foram registadas 196 ocorrências, com especial incidência nos concelhos de Almada e Seixal.

A Proteção Civil nacional apelou hoje de manhã aos cidadãos para restringirem ao máximo as deslocações por causa do mau tempo, que provocou durante a noite 275 ocorrências nos distritos de Lisboa e Setúbal e deverá manter-se até quarta-feira.

Num ponto de situação feito pelas 07:00, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, alertou para os fortes condicionamentos de trânsito nos acessos a Lisboa, com inundações e lençóis de água que obrigaram ao corte de dezenas de vias. O forte chuva obrigou ainda ao corte de linhas ferroviárias.