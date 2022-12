Suspeita de sexta carta com explosivos em Espanha na embaixada dos EUA

Um envelope suspeito de conter material explosivo foi intercetado hoje na embaixada dos Estados Unidos em Madrid, elevando para seis as cartas similares identificadas em Espanha, segundo o Ministério espanhol da Administração Interna.

O envelope foi detetado por volta das 12:30 locais (11:30 em Lisboa) e foi ativado o protocolo de segurança adequado, com envio de um dispositivo policial para a zona do edifício da embaixada norte-americana, disse a mesma fonte.

Hoje de manhã, o secretário de Estado da Segurança do governo espanhol tinha confirmado a identificação de cinco envelopes com explosivos na última semana, enviados ao primeiro-ministro, à embaixada da Ucrânia, à ministra da Defesa, a um centro de satélites e a uma empresa de armamento.

"Tanto as características dos envelopes como o conteúdo", material e substâncias normalmente usadas na pirotecnia, "são similares nos cinco casos", disse o secretário de Estado Rafael Pérez, numa conferência de imprensa em Madrid.

O envelope enviado ao primeiro-ministro, Pedro Sánchez, foi intercetado na semana passada, no dia 24 de novembro, e os restantes foram identificados na quarta-feira e hoje.

Um homem ficou ferido na quarta-feira sem gravidade na embaixada da Ucrânia em Madrid devido à explosão do artefacto que estava dentro do envelope.

Nos outros casos, o material explosivo foi desativado ou foi feita uma detonação controlada.

O secretário de Estado disse ser necessário esperar por análises e estudos "de diferentes naturezas", feitos por peritos policiais, e pelas investigações judiciais para serem conhecidos e revelados mais detalhes.

Rafael Pérez insistiu numa "mensagem de tranquilidade" à população e garantiu a preparação e profissionalismo das forças de segurança espanholas para lidar com casos destes.

Além disso, reiterou que foram reforçadas as medidas de segurança e proteção de todos os edifícios públicos e representações diplomáticas em Espanha e afirmou não haver, para já, motivos "para convocar o grupo de avaliação do nível de alerta antiterrorista".

O secretário de Estado não quis também revelar se as autoridades espanholas têm conhecimento de casos semelhantes em outros países europeus "que tenham ajudado a Ucrânia".

A empresa Instalaza, na cidade de Saragoça, região de Aragão (nordeste de Espanha), destinatária de um dos envelopes com explosivos, produz equipamento militar que foi enviado por Espanha para a Ucrânia, para apoiar as forças armadas ucranianas, logo após o início do ataque russo, em 24 de fevereiro.

A Ucrânia está a ser atacada militarmente pela Rússia desde fevereiro, numa agressão condenada pela generalidade comunidade internacional.

A Rússia condenou hoje "qualquer ameaça ou ato terrorista" na sequência do envio destas cartas com explosivos em Espanha.

"Qualquer ameaça ou ato terrorista, sobretudo dirigidos contra uma missão diplomática, são totalmente condenáveis", lê-se num comunicado divulgado hoje pela embaixada da Federação Russa em Madrid.

Já o embaixador ucraniano em Espanha, Serhii Pohoreltsev, afirmou hoje que a embaixada está a melhorar os seus sistemas de segurança e defendeu que a Rússia deve ser declarada "Estado terrorista".