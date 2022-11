Primeiro prémio do Euromilhões sai a apostador no estrangeiro

Um apostador fora de Portugal é o feliz contemplado com o primeiro prémio do sorteio desta sexta-feira do Euromilhões, no valor de 160.788.895,00 euros.

Foram também sorteados dois segundos prémios, para apostadores estrangeiros, no valor de 572.462,09 euros.

Para Portugal veio um terceiro prémio, no valor de 26.758,76 euros. No estrangeiro, também 10 jogadores conquistaram o 3.º prémio.

Relativamente ao 4.º prémio, no valor de 1.634,25 euros, este saiu a seis apostadores em Portugal e a 51 no estrangeiro.