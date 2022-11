MAI anuncia 17,4 milhões de euros para cibersegurança

O ministro da Administração Interna anunciou hoje um reforço na segurança da Rede Nacional de Segurança Interna, estando previsto para 2023 um investimento de 17,4 milhões de euros em meios de cibersegurança.

Durante a apreciação parlamentar na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), José Luís Carneiro avançou que no próximo ano "continuará a ser feito o investimento previsto em tecnologias da informação e comunicação", preparando o Ministério da Administração Interna (MAI) para "uma transição digital segura".

O governante sublinhou que esse investimento tem em vista "reforçar a segurança da Rede Nacional de Segurança Interna, fortalecendo os meios de cibersegurança" em 17,4 milhões de euros.

O ministro deu também conta que da partilha de recursos e soluções entre as forças e serviços de segurança, através da gradual integração das estruturas de apoio técnico e de suporte logístico, "eliminando redundâncias e libertando recursos humanos para a área operacional" no valor de 3,1 milhões de euros.

José Luís Carneiro avançou igualmente que em 2023 vão ser investidos 11,5 milhões de euros na nova geração de centros operacionais do 112, que permitirão a geolocalização de chamadas, uma nova aplicação para surdos e a interoperabilidade com os centros operacionais europeus.

Segundo o ministro, os sistemas de informação Schengen vão ser atualizados em oito milhões de euros e o sistema europeu de informação e autorização de viagens em cinco milhões de euros.

José Luís Carneiro referiu ainda que vão ser investidos na rede de comunicações de emergência do Estado SIRESP 36,5 milhões de euros a que acrescem, a cinco anos, mais 75 milhões no âmbito do concurso público internacional e mais 38,5 milhões de euros em outros investimentos.