Problemas técnicos no Arizona obrigam a solução de recurso

As máquinas de apuramento de votos em algumas mesas de voto no condado de Maricopa, Arizona, apresentaram deficiências que obrigaram a uma solução de recurso, para evitar severos adiamentos de resultados.

Algumas máquinas de apuramento de voto não estavam a aceitar os boletins, pelo que as autoridades eleitorais locais tiveram de pedir aos votantes para usar uma caixa de depósito de votos segura ou a recorrer a outros centros de votação deste condado nos arredores de Phoenix.

"Mas todos estão a conseguir votar. Foi uma falha técnica e temos soluções de recurso, disse Bill Gates", diretor da comissão de supervisão eleitoral no condado de Maricopa, no Arizona, um dos estados onde se vão centrar as atenções mediáticas da noite eleitoral, já que as sondagens indicam que qualquer resultado está em aberto.

Problemas semelhantes com máquinas de apuramento de votos já aconteceram em eleições anteriores, tendo servido para alguns grupos ativistas denunciarem falhas no sistema eleitoral, procurando denegrir a imagem do processo democrático nos EUA.

As eleições intercalares norte-americanas que hoje se realizam determinarão qual o partido que controlará o Congresso nos dois últimos anos do mandato do Presidente Joe Biden, estando também em jogo 36 governos estaduais e vários referendos estaduais a medidas sobre questões-chave, incluindo aborto e drogas leves.

Em disputa estarão todos os 435 lugares na Câmara dos Representantes, onde os democratas atualmente têm uma estreita maioria de cinco assentos, e ainda 35 lugares no Senado, onde os democratas têm uma maioria apenas graças ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.

As eleições podem não apenas mudar a cara do Congresso norte-americano, mas também levar ao poder governadores e autoridades locais totalmente comprometidos com as ideias de Donald Trump. Uma derrota muito pesada nestas próximas eleições pode complicar ainda mais o cenário de um segundo mandato presidencial para Joe Biden.