Economia russa entra em recessão técnica com queda do PIB no 3.º trimestre

A economia da Federação Russa entrou em recessão técnica no terceiro trimestre do ano, com uma queda do produto interno bruto (PIB) de 4,4%, segundo a informação divulgada hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Económico russo.

Esta baixa do PIB segue-se à ocorrida entre abril e junho, de 4,1%, sendo assim a segunda baixa trimestral consecutiva.

Este desempenho económico ocorre com a Federação Russa sujeita a sanções por ter invadido e atacado militarmente a Ucrânia.

No total, a economia russa está sujeita a 12.739 medidas sancionatórias, se se somarem as restrições impostas pela comunidade internacional antes e depois da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro, pelo levantamento do portal Castellum.AI.

Os dirigentes de Moscovo asseguraram que a economia se adaptou bem às novas circunstâncias, apesar de os indicadores mostrarem o contrário.

Para o conjunto do ano, aquele Ministério prevê uma contração económica de 2,9%, a que seguirá outra, em 2023, se bem que de dimensão inferior, de 0,8%.

O banco central russo (BCR), por sua vez, reviu em 28 de outubro as suas previsões, antecipando uma contração em 2022 entre 3,0% e 3,5%, uma melhoria face às que avançou em julho, que apontavam para uma baixa do PIB entre quatro a seis por cento.

Para 2023, o BCR espera a continuação de uma situação de recessão, com uma queda do PIB entre um e quatro por cento.

Na quinta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, vai reunir com membros do governo para analisar a situação da economia.