Os dramas dos professores, TAP e Benfica em destaque nos jornais

Bom dia. As capas de jornais nacionais dão hoje grande destaque ao balanço de temas de ontem, nomeadamente a greve dos professores e os seus dramas, os milhões ganhos pela TAP e o sucesso europeu do Benfica, entre outros temas de destaque.

No Correio da Manhã:

- "Padre abusa de irmã menor"

- "Prescrição deixa justiça de mãos atadas"

- "Sacerdota também namorou com mulher 18 anos mais nova"

- "Semana de quatro dias não terá cortes no salário"

- "Glória Europeia: Águias passa em primeiro"

- "Dragão ao ataque: 'Oitavos' abrem porta a reforços"

- "Pais de Fábio pedem pena máxima"

- "Polícia encontra partes de corpo"

- "Lucros da TAP não cobrem juros da dívida"

- "Generais de Putin admitem uso de armas nucleares na Ucrânia"

- "Escola de Marcelo leiloada por 2,18 milhões"

Na revista Visão:

- "Viagens - 12 cidades perfeitas para fugir da rotina"

- "Brasil - Os desafios de Lula na América Latina vermelha"

- "Economia - Até onde vão subir os juros?"

- "Guia - Como escolher um automóvel elétrico"

Na revista Sábado:

- "Entrevista exclusiva - Ex-terrorista das FP 25 de abril conta tudo"

- "Investigação - Empresas de Pedro Nuno Santos receberam quase 3 milhões de fundos europeus"

- "Saúde - Drogas alucinogénicas usadas para reduzir a ansiedade"

No Público:

- "Centeno contraria Costa e Marcelo e defende plano do BCE contra a inflação"

- "'Já chega': Professores na rua em nome do 'respeito' pela profissão"

- "Em 2021 SNS ganhou mais de 291 mil euros por dia dos jogos sociais e online"

- "Imigração - Governo admite fim dos 'vistos gold' e aposta nos nómadas digitais"

- "Guerra na Ucrânia - Rússia está de volta ao acordo para exportação de cereais"

- "Champions - Benfica goleia em Israel e garante o primeiro lugar do grupo"

- "'Genoma de Portugal' - Projecto quer sequenciar o ADN de 15 mil pessoas para conhecer os portugueses e a sua história"

- "Festival #Precárias - Artistas queer brasileiras e portuguesas juntam-se numa 'rede política' e afectiva"

No Jornal de Notícias:

- "Maccabi Haifa 1-6 Benfica - Águia voa em primeiro"

- "Champions - F. C. Porto já encaixou 300 milhões com Conceição"

- "Liga Europa - Braga tem de vencer e esperar por ajuda belga"

- "Centenas de julgamentos adiados por falta de transporte"

- "Apoiantes de Bolsonaro mantêm caos na rua e ameaçam transição"

- "TAP Companhia regressa aos lucros com paragem no horizonte"

- "Docentes colocados longe de casa vão ter acesso a residências"

- "Vila do Conde - Parcómetros desligados há dois anos dificultam trânsito"

- "Imobiliário - Esquerda desafia Costa a acabar já com regime de vistos gold"

- "Setúbal - Mãe condenada a trabalho comunitário por agredir professora"

No Diário de Notícias:

- "TAP coloca contas a verde mas recebe alerta vermelho dos trabalhadores"

- "Israel - Netanyahu prestes a regressar ao poder à boleia da extrema-direita"

- "Segurança - Oito 'coordenadoras', 7 Ministérios e 5 'autoridades de Estado'. O 'labirinto' do controlo do mar"

- "Liga dos Campeões - Benfica é cabeça-de-série ao ganhar por 6 golos a 1 ao Maccabi Haifa. Sorteio dos oitavos é segunda-feira"

- "Professores: 'É preciso duplicar vagas na formação ou teremos uma hecatombe', diz especialista"

- "Brasil - Lula e Congresso já preparam 2023, mas bolsonaristas mantêm os protestos"

- "Livro - Pedro Magalhães e Jorge Fernandes: 'A mudança do sistema partidário em Portugal é um verdadeiro puzzle'"

No Inevitável:

- "Os dramas dos professores"

- "Salários baixos, distância de casa, insegurança e indisciplina nas escolas"

- "'Os mais novos não procuram os cursos de formação de docentes e os mais velhos anseiam pelo momento da aposentação'"

- "Do que se queixam e o que pedem os professores que ontem fizeram greve"

- "A religião profana dos gatos"

- "Brasil. Bolsonaro capitulou, mas as estradas continuam paralisadas"

- "Semana de 4 dias. 'Algumas empresas já sinalizaram essa vontade'"

- "Europa. Benfica obtém goleada histórica em Israel e passa PSG"

- "Web Summit. Da rainha da Jordânia ao denunciante da Uber"

- "Clima. Temperaturas na Europa aumentaram 0,5ºC por década"

No Negócios:

- "Dívida pública cai graças a ajustamento de prazos"

- "Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP: 'É preciso cautela em dar um prazo para a venda da TAP'"

- "Gestora quer fechar o ano com lucro, não entende ameaças de greve e diz que já fizeram poupanças de 140 milhões"

- "Web Summit - Guerra na Ucrânia torna-se tema incontornável"

- "Medina quer gastar menos este ano do que previu"

- "Política monetária - 'É prematuro' pôr em pausa as subidas de juros, diz a Fed"

- "Imobiliário - Orion investe 140 milhões no Parque das Nações"

No O Jogo:

- "Maccabi Haifa 1-Benfica 6 - Regimento de artilharia 6"

- "Águias esmagam e garantem primeiro lugar do grupo H com mais golos fora do que o PSG"

- "Schmidt: 'Os jogadores merecem isto, é um grande feito deles'"

- "FC Porto - Galeno rende juros na Europa"

- "Extremo custou 9,1MEuro e foi decisivo em três triunfos na Champions que valeram 8,4MEuro"

- "Alarme por Zaidu: nigeriano com suspeita de rotura no adutor da perna esquerda"

- "Sporting - Nuno Santos é a 18.ª baixa esta época"

- "Esquerdino vai parar pelo menos até ao Mundial"

- "Só na defesa houve dez lesões nos últimos quatro meses"

- "Braga-Malmo - 'Não esperava fazer contas...' - Ganhar é obrigatório, mas pode não chegar"

- "Artur Jorge admite que os guerreiros ficaram aquém das expectativas"

- "Gil Vicente - Daniel Sousa deve suceder a Ivo Vieira"

- "Brasil - Palmeiras de Abel Ferreira é campeão"

- "Junta o Brasileirão a duas Libertadores, uma Taça do Brasil, uma Recopa e um Paulistão"

No A Bola:

- "Magistral"

- "Goleada em Israel vale ao Benfica o 1.º lugar num grupo com PSG e Juventus"

- "Águia superou Mbappé, Neymar e Messi pelo número de golos (9 contra 6) marcados fora"

- "Petar Musa fez o inspirador 2-1 (na imagem) e desfez empate"

- "João Mário fechou o 6-1 com grande remate e decidiu classificação final"

- "Abel Ferreira campeão do Brasil"

E no Record:

- "Primeiro!"

- "Águia dá mais um festival de futebol e ganha o grupo H"

- "Gonçalo Ramos abriu o caminho: 'Foi acreditar até ao fim'"

- "Schmidt: 'Os jogadores merecem isto'"

- "Treinador agradeceu a João Mário. Autor do golo decisivo não escondeu a emoção"

- "Maccabi Haifa 1-6 Benfica - Maior goleada fora nas provas europeias nos últimos 30 anos"

- "Recorde de pontos batido"

- "Leão queixa-se à UEFA"

- "Nuno Santos não defronta V. Guimarães"

- "Ugarte jogou 53' em sacrifício"

- "FC Porto: Sérgio aposta no título"

- "SP. Braga - Malmo: Artur Jorge e o apuramento via play off - 'Posição é desconfortável"

- "Brasil: Abel Ferreira campeão"