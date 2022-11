Saiba o que hoje é notícia

Representantes de quase 200 países estão a partir de hoje reunidos em Sharm el-Sheik, no Egito, para debater as alterações climáticas e a luta contra o aquecimento global, quando se multiplicam os avisos de catástrofe.

A 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP27), que só encerra dia 18, são esperados mais de 35 mil participantes, com 2.000 intervenções marcadas sobre mais de 300 tópicos.

Uma das intervenções será a do primeiro-ministro português, António Costa, que chega hoje a Sharm el-Sheik e que estará na COP27 na segunda e na terça-feira, onde vai defender uma transição mais inclusiva e uma repartição mais equilibrada do financiamento climático, segundo fonte diplomática.

Na conferência no Egito não são esperados muitos líderes mundiais, estando no entanto anunciada a presença do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que inicialmente disse não estar presente, mas que há quatro dias revelou que irá a Sharm el-Sheik. A última conferência, COP26, realizou-se no Reino Unido.

A COP27 mantém basicamente os mesmos objetivos de outras cimeiras desde 2015, quando foi assinado o Acordo de Paris, de limitar o aquecimento global a 02ºC (graus celsius) e se possível a 1,5ºC. Mas acontece no meio de uma crise política, energética, alimentar e económica provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

A própria ONU reconhece que essa situação pode levar a um retrocesso nas promessas e compromissos feitos no passado, mas também considera que pode ser um despertar para que as nações se tornem autossuficientes em energia, sendo as energias renováveis a maneira mais barata de o fazer.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Benfica, ainda invicto, procura hoje repor a vantagem na liderança da I Liga de futebol na deslocação ao Estoril Praia, enquanto o Sporting de Braga quer recuperar o segundo lugar na receção ao Casa Pia, na 12.ª jornada.

Depois do triunfo do FC Porto na receção ao Paços de Ferreira (4-0), a equipa de Roger Schmidt entra em campo com cinco pontos de vantagem em relação aos 'dragões', que têm mais um jogo, numa partida em que os 'encarnados' vão reencontrar Nelson Veríssimo, ex-treinador do Benfica, que lidera um Estoril Praia no 10.º lugar da prova, com 16 pontos..

Em caso de triunfo, o Benfica, que vai tentar somar o 23.º jogo seguido sem qualquer derrota desde o arranque da época, repõe a vantagem em relação a FC Porto e Sporting, que está agora a nove pontos depois de vencer o Vitória de Guimarães (3-0), e garante que o Sporting de Braga não se aproxima no topo da tabela.

Antes, pelas 18:00, o Sporting de Braga, que vem de dois triunfos seguidos na I Liga, vai tentar regressar ao segundo posto, que perdeu provisoriamente para o FC Porto, e meter alguma pressão sobre o Benfica, que joga apenas às 20:30, num duelo com o surpreendente Casa Pia.

Os lisboetas, de regresso ao principal escalão após várias décadas de ausência, viajam para o Minho no quinto lugar da prova e apenas uma vez foram derrotados fora de portas, em Alvalade, com o Sporting (3-1).

Nos restantes jogos do dia, o Rio Ave, que vem de uma derrota, recebe o Boavista, equipa que não vence no campeonato há quatro jogos, enquanto o Marítimo, que na última jornada conseguiu o primeiro triunfo na prova, recebe o Famalicão, que ainda não venceu fora de casa nesta edição da I Liga.

POLÍTICA

O primeiro-ministro chega a Sharm el-Sheik, no Egito, para participar na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), com uma agenda dedicada às questões do combate à seca, políticas de transição energética e hidrogénio verde.

António Costa estará nesta cidade turística do Sinai, junto ao mar Vermelho, acompanhado pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, estando o seu discurso de fundo perante a COP27 agendado para terça-feira.

Na segunda-feira, segundo fonte do Governo, o primeiro-ministro irá à sessão de abertura da Cimeira dos Líderes da COP27 e depois vai estar presente na mesa-redonda sobre "Transição Justa", na qual se discutirá o impacto social das políticas públicas orientadas para a transição energética.

Depois, o líder do executivo marca presença no lançamento da Aliança internacional para a Resiliência face à Seca (IDRA) -- uma iniciativa do Senegal e do presidente do Governo espanhol Pedro Sánchez.

Na terça-feira, além do discurso perante a COP27, na parte da tarde, o primeiro-ministro participa numa mesa-redonda intitulada "Investindo no Futuro da Energia: Hidrogénio Verde" -- um recurso energético que Portugal tem planos para produzir e exportar.

***

A data da convenção eletiva da Iniciativa Liberal vai ser decidida pelo Conselho Nacional do partido, que se reúne em Coimbra após a decisão de João Cotrim Figueiredo de sair da liderança, obrigando a eleições antecipadas.

Os conselheiros liberais vão discutir e aprovar o regimento e a data da VII Convenção Nacional da IL a partir das 10:30, em Coimbra, estando previsto que a presidente do Conselho Nacional, Mariana Leitão, faça declarações aos jornalistas no final para apresentar as conclusões da reunião.

Os candidatos à liderança da IL Rui Rocha e Carla Castro estarão nesta reunião já que têm assento neste órgão por fazerem parte da Comissão Executiva, assumindo posições diferentes quanto ao calendário.