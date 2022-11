Governo da Somália anuncia morte de 21 membros do grupo extremista Al-Shebab

Agentes dos serviços secretos da Somália (NISA) mataram 21 membros do grupo extremista Al-Shebab e feriram mais dez numa operação desenvolvida ontem na região do Médio Shabelle.

O Governo somali relatou, num comunicado oficial, que os serviços secretos tinham informações sobre a presença de Al-Shebab e que os seus membros estavam a preparar um ataque que estava iminente.

"A operação planeada neutralizou os terroristas que planeavam matar cidadãos somalis", refere o comunicado do Governo.

Nos últimos quatro dias, o Governo anunciou que as forças de segurança somalis mataram pelo menos 200 militantes do Al-Shebab em operações militares, um número que não pôde ser verificado através de fontes independentes.

Estes avanços permitiram que o exército e as milícias expulsassem os extremistas de locais estratégicos no centro do país, o que poderia afetar a capacidade de financiamento do grupo, segundo as autoridades.

A Somália está a enfrentar um aumento dos ataques por parte da milícia fundamentalista islâmica, tanto na capital como noutras zonas do sul do país, o que levou o Presidente, Hassan Sheikh Mohamud, a prometer um reforço das operações de segurança para fazer frente à ameaça.