População de Macau testada à covid-19 com resultado negativo

As autoridades sanitárias de Macau anunciaram hoje que todos os testes à população, realizados entre sexta-feira e sábado, para despistar casos de covid-19 tiveram resultado negativo.

As autoridades recolheram "mais de 660 mil amostras, todas com resultados negativos", disseram.

A decisão de realizar duas rondas de testes de ácido nucleico a toda a população do território, cerca de 680 mil pessoas, surgiu depois de terem sido detetados, desde 26 de outubro, dez casos de covid-19, dois dos quais em residentes que se deslocam frequentemente entre Macau e a cidade vizinha de Zhuhai, indicou, em comunicado, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

A cidade "retomou a fase de normalização da prevenção da epidemia", mas as autoridades mantêm "atenção à evolução da situação epidémica em Macau e no exterior", acrescentou, na mesma nota.

A situação da pandemia "a nível mundial ainda está crítica, daí apela-se a todos os setores da sociedade para manter a vigilância e adotar as diversas medidas antiepidémicas, com a meta de reduzir os riscos de transmissão, e proteger a vida, a saúde da população e a normalidade da economia e sociedade", reiterou.

Macau, que segue a política "zero covid" adotada por Pequim, enfrentou em junho e em julho o pior surto da doença desde o início da pandemia, com as autoridades a decretarem então um confinamento parcial.

A região administrativa especial chinesa registou seis mortes e mais de 2.590 casos da doença, incluindo assintomáticos, em quase três anos.