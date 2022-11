Número de mortos da queda de avião na Tanzânia sobe para 19

O número de mortos resultantes da queda do avião da companhia aérea Precision Air hoje, no Lago Vitória, na Tanzânia, subiu para 19, confirmou o primeiro-ministro do país, Kassim Majaliwa

"Enviamos as nossas condolências àqueles que perderam os seus entes queridos e a todos os tanzanianos por este incidente que causou a morte a 19 pessoas", disse Majaliwa à comunicação social, depois de se deslocar ao local.

Até a declaração do primeiro-ministro da Tanzânia, as autoridades avançavam com três mortos.

O avião modelo ATR 42-500, que viajava da capital comercial da Tanzânia Dar Es Salaam para Bukoba via Mwanza, terá caído no lago pouco antes de tentar aterrar no aeroporto de Bukoba, de acordo com relatórios preliminares das forças de segurança, devido a fortes chuvas e ventos fortes.