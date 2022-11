Irmão do ex-presidente do Afeganistão impedido de abandonar o país

As autoridades afegãs confirmaram hoje uma ordem para impedir que o irmão do ex-presidente afegão Hamid Karzai abandonasse o país, embora neguem a prisão de Mahmud Karzai, como vários meios locais de comunicação social relataram.

Mahmud Karzai foi intercetado no aeroporto de Cabul, numa altura em que tem uma disputa judicial com o seu sócio Hamid Helmandi, ex-assessor do último presidente do governo afegão, Ashraf Ghani, antes da conquista talibã do país que terminou em 15 de agosto de 2021.

O vice-porta-voz do movimento fundamentalista, Bilal Karimi, explicou ao Tolo News que Mahmud Karzai, também ex-ministro do Desenvolvimento Urbano, foi proibido de deixar o país devido a uma "disputa judicial".

Karimi negou que Karzai tenha sido preso a caminho dos Emirados Árabes Unidos, sem dar mais detalhes sobre o assunto.