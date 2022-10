Novo caso em Macau fecha casino e 'resort' da MGM no Cotai

As autoridades de Macau anunciaram hoje ter encerrado casino, hotéis, lojas e restaurantes do complexo MGM Cotai, depois de terem detetado um caso de covid-19 numa mulher 'croupier' de 43 anos.

Todos os hóspedes e trabalhadores do 'resort', situado na faixa de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane, vão ficar isolados naquelas instalações por existir "um considerável risco" de contágio no local de trabalho da 'croupier' e terão de realizar testes de ácido nucleico durante cinco dias consecutivos, disse o diretor dos Serviços de Saúde de Macau, Alvis Lo Iek Long, em conferência de imprensa.

No sábado, Zhuhai, cidade chinesa adjacente a Macau, informou ter detetado um teste positivo, realizado numa residente de 43 anos.

Esta manhã, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou que os dois filhos da mulher apresentaram testes positivos para a covid-19.

As autoridades sanitárias do território isolaram o edifício onde vivem a mulher e os filhos, na zona norte de Macau, envolvendo mais de 83 mil pessoas, que deverão fazer testes diários de ácido nucleico, além dos testes rápidos durante três dias consecutivos.

O Centro de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus tinha já anunciado esta manhã que toda a população de Macau deve fazer um teste rápido para a covid-19, durante três dias consecutivos a partir de hoje, para tentar "encontrar casos ocultos na comunidade", disse Alvis Lo.

As aulas na escola secundária da Ilha Verde, no norte de Macau, onde estudam os filhos da mulher, vão ser suspensas durante uma semana e alunos, professores e funcionários terão também de realizar testes diários de ácido nucleico e ficar em casa.

"Neste momento, estas são as medidas decididas para esta situação", afirmou Lo, acrescentando que medidas mais rigorosas serão adotadas se for necessário.

Também o último dia da 25.ª Festa da Lusofonia, a decorrer desde sexta-feira na zona das Casas da Taipa, foi cancelado, bem como outros eventos organizados pelo Instituto Cultural. O Instituto Desporto anunciou o cancelamento de provas desportivas, previstas para hoje.

Na quarta-feira, mais de 38 mil pessoas foram obrigadas a fazer um teste à covid-19, depois de ter sido detetado um caso positivo numa residente de 66 anos, levando ao encerramento de um prédio e ruas mais próximas.

Posteriormente, as autoridades detetaram mais três casos positivos na mesma zona, mas consideraram existir um risco de transmissão comunitária relativamente baixo.

Macau, que segue a política de casos zero imposta por Pequim, enfrentou em junho e em julho o pior surto de covid-19 desde o início da pandemia, com as autoridades a decretarem um confinamento parcial.

Desde o início da pandemia, a região administrativa especial chinesa registou seis mortes e mais de 2.500 casos, incluindo assintomáticos, de covid-19.